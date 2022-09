Brewmaster - Le titre a besoin de fermenter encore un peu avant sa dégustaton sur Nintendo Switch

Attendu initialement pour la fin du mois de septembre, il semblerai que Brewmaster, vous faisant incarner un artisan brasseur ait quelques problème niveau fermentation. Les développeurs de chez Auroch Digital ont en effet laissé un message indiquant que le titre avait quelques petits soucis logistiques. Si la version PC reste bien maintenue pour le 29 septembre, les versions console quant à elles sont repoussées à une durée indéterminée. Les brasseurs en herbe le savent, le temps de fermentation c'est important !

Développé par Auroch Digital, Brewmaster est un authentique simulateur de brassage de bière qui invite les débutants et les amateurs de bière à maîtriser l'art du brassage à domicile dans l'ultime célébration de la bière artisanale. Du perfectionnement des techniques de brassage authentiques et chimiques à la mise en bouteille et à l'étiquetage, devenez le maître brasseur ultime dans une expérience de brassage de la bière authentique et relaxante.