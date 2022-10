Brewmaster - Les chopes seront pleines fin octobre sur Nintendo Switch

Que le houblon coule à flot ! Après un report sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, le simulateur de brasserie Brewmaster: Beer Brewing Simulator revient enfin aux nouvelles, et payera sa tournée le 27 octobre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le descriptif complet du jeu ci-dessous, ainsi que le dernier trailer en date.

Découvrez et apprenez à maîtriser l’art de la préparation de la bière dans un jeu destiné aux amoureux de la bière artisanale.

Qu’il s’agisse de peaufiner un véritable processus chimique de brassage, ou de nommer, de mettre en bouteille et de concevoir vos étiquettes, il vous faudra affûter vos compétences avant de devenir un brasseur accompli dans la toute première simulation réaliste consacrée à la bière. Apprenez les ficelles du métier et servez-vous d’un matériel haut de gamme pour suivre une recette ou brasser une grande variété de vrais ingrédients. Participez à plusieurs concours authentiques dans une ambiance conviviale, gagnez des jetons de bière et améliorez votre matériel pour gravir les échelons.

Essayez le mode narratif « Maître brasseur », ou plongez dans le mode bac à sable « Création », où rien n’est verrouillé.

Installez votre brasserie

Construisez la brasserie idéale pour vous détendre tout en préparant une bière au goût inimitable. Débloquez le matériel de votre choix et décorez votre espace de travail. Utilisez les jetons de bière pour vous procurer un meilleur équipement et mettre sur pied une brasserie qui vous ressemble.

Créez votre recette

Concoctez toutes sortes de bières, notamment des bières à base de blé, des bières blondes, des stouts, des IPA, et bien d’autres encore, pour progresser. Peaufinez vos recettes, améliorez le goût de votre produit, concevez vos propres étiquettes, puis présentez vos bières dans les concours et les brasseries de la région pour vous faire connaître et gagner des jetons de bière. Les débutants comme les amateurs de bière y trouveront leur compte. Maîtrisez le b.a.-ba de la fabrication de la bière à l’aide de plusieurs recettes, ou misez sur la créativité en brassant les ingrédients de votre choix.

Brassez la bière de vos rêves

Mélangez le malt, faites bouillir le houblon et ensemencez les levures pour faire démarrer la fermentation. Mettez en place un vaste répertoire technique à l’aide d’une grande variété de compétences de brassage, afin de maîtriser plusieurs types de bières artisanales. Dans cette simulation relaxante et distrayante, vous connaîtrez les joies lentes et gratifiantes de la fabrication de la bière sans vous soucier de l’argent ni de l’espace de travail.

Réaliste et authentique

Brewmaster propose une simulation à la fois détaillée et authentique, axée sur les processus chimiques et de fermentation. Cela dit, pas la peine d’être titulaire d’un diplôme de chimiste. Les formules compliquées sont gérées en coulisses : vous pouvez ainsi vous concentrer sur le côté amusant de la brasserie.

Peaufinez votre art

Après avoir produit la bière idéale, il s’agit de la mettre en valeur avec une étiquette travaillée et un nom accrocheur. Personnalisez votre bière en jouant sur divers paramètres, et améliorez votre image dans les festivals de la bière. Quand vous aurez gagné le respect de vos pairs, présenterez votre produit aux brasseries de la région pour lancer une production en série, élargir votre réseau et accéder à de meilleurs postes et à des recettes plus élaborées. Un maître brasseur n’a jamais fini d’apprendre !

Fêtez l’art de la bière artisanale

Même si vous avez accès à une technologie de pointe, la fabrication de la bière est un art séculaire remontant à 10 000 ans avant J.-C. L’homme maîtrisait la fermentation avant même de créer un système d’écriture.

C’est donc l’occasion de rendre hommage à cette tradition millénaire, de progresser et de tirer parti de votre créativité en sondant les mystères de la bière artisanale au XXIe siècle pour ajouter un chapitre à son histoire sans cesse renouvelée !