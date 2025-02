Breakout Beyond - Le casse brique iconique d'Atari revient sur Nintendo Switch

La licence phare Breakout de Atari s'apprête à revenir en 2025 avec un nouvel opus sur consoles modernes. Breakout Beyond offrira ainsi une expérience remise au gout du jour avec notamment un habillage néon qui casse des briques. Avec 72 niveaux ainsi qu'un mode co-op en local, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. A noter que pour le moment nous n'avons pas encore de dates de sortie officielle pour le titre.

Dans cette version néon du jeu d'arcade classique de 1976, les joueurs s'attaquent à chaque puzzle en éliminant des briques pour atteindre l'objectif final. Cependant, le scénario a été inversé, littéralement ! Les joueurs progressent désormais latéralement, en franchissant des barrières et en réalisant des combos qui augmentent l'intensité des effets, récompensant les joueurs les plus habiles par un spectacle lumineux éblouissant. Le fait de briser des blocs spéciaux offre de puissants avantages, comme des explosions massives qui détruisent des briques, une barrière protectrice qui protège la balle et un canon laser qui permet de se frayer un chemin vers l'avant. Chacun d'entre eux déclenche des effets dynamiques époustouflants, offrant des visuels éblouissants jamais vus dans Breakout.

Avec 72 niveaux stimulants, les joueurs vont devoir mettre à rude épreuve leurs compétences en matière de casse-briques, mais ils n'auront pas à relever le défi seuls. Les casseurs de blocs peuvent renoncer au jeu en solo et s'associer à un ami pour une coopération locale à deux joueurs et s'attaquer ensemble au chaos. Par ailleurs, un nouveau mode de concentration permet de ralentir le temps et de sacrifier un meilleur score pour un meilleur contrôle.

Caractéristiques :

Un mode sans fin déverrouillable avec un classement mondial en ligne

72 niveaux stimulants qui mettront à l'épreuve les compétences des joueurs en matière de casse-briques.

Coopération à deux joueurs pour gérer (ou intensifier) le chaos avec un ami.

Des effets sonores et visuels procéduraux qui augmentent en intensité à chaque combo.

Initialement prévu comme une exclusivité Amico Intellivision en 2020, Atari a accepté d'acquérir et de terminer le développement du titre. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce joyau à nos joueurs », a déclaré Ethan Stearns, directeur principal de l'édition de jeux chez Atari. « L'équipe a pensé qu'il s'agissait d'un concept brillant, préservant le cœur du gameplay de Breakout tout en donnant à la formule une toute nouvelle tournure. Breakout Beyond est une nouvelle entrée digne de ce nom dans le panthéon de Breakout, et nous sommes impatients de voir les combos insensés que les casseurs de briques vont réaliser. »