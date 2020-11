Brawl Chess - Les échecs version fun débarquent sur Nintendo Switch

Il est toujours difficile d'apporter une dose d'humour et de légèreté à certains jeux, et les échecs se situe aisément dans cette case. Représentant le calme, le sérieux, la concentration, le sens de la stratégie etc., RedDeerGames va tenter de renverser tous ces aspects pour donner un côté beaucoup plus "fun" à ce jeu dans son dernier jeu vidéo dénommé Brawl Chess.

Proposé au tarif de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de Brawl Chess, accompagné d'un descriptif officiel.

Êtes-vous prêt à devenir un champion? Choisissez votre héros et défiez les autres joueurs dans ce jeu familial avec un style cartoon animé. Entraînez votre cerveau et créez des liens avec vos proches en même temps. Dans ce monde fantastique, l'un des héros courageux mène votre armée d'échecs à la victoire. Les visuels de dessin animé rendent le jeu accessible à tous. Que se passe-t-il ici! Les flèches volent au-dessus des têtes et les épées se brisent dans le feu de la bataille. Ou peut-être préférez-vous les échecs classiques? Vous pouvez toujours changer vos pièces en pièces traditionnelles. Brawl Chess relie les générations dans un mode multijoueur, mais un seul joueur plaira également aux joueurs de tous âges. Il existe 5 niveaux de difficulté. Le premier est idéal pour les enfants à apprendre. Le cinquième convient aux vétérans d'échecs qui recherchent un défi sérieux. Principales caractéristiques: MULTIJOUEUR LOCAL. Votre famille adorera cette version des échecs. Envie d'une heureuse compétition entre parents et enfants? C'est possible. Invitez aussi les grands-parents, ils connaissent certainement les règles. ADAPTÉ AUX ENFANTS. C'est un jeu pour toute la famille, facile à apprendre et joyeux. Jouez quel que soit votre âge. Grâce au style de bande dessinée dynamique, les enfants se joindront également à l'amusement. ENTRAINEMENT CEREBRAL. Mais de manière amusante! Brawl Chess a l'air moderne tout en étant l'un des jeux les plus anciens et les plus populaires au monde avec tous ses avantages. Il augmente le QI, améliore les compétences arithmétiques, enseigne la pensée analytique et critique. Entraînez-vous à utiliser les deux hémisphères de votre cerveau. CRÉATIVITÉ BOOST. Le plaisir ne doit pas s'arrêter après avoir éteint la console. Lorsque le père joue en tant que fantôme et que le fils joue en tant que prince, ils peuvent jouer des scènes avec ces personnages après la fin de la partie d'échecs.

Source : Nintendo