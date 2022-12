Bramble: The Mountain King - Un nouveau thriller psychologique annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de thriller psychologique, bonne nouvelle ! Merge Games et le développeur Dimfrost Studios viennent d'annoncer leur collaboration pour sortir Bramble: The Mountain King. Si nous n'avons pas encore de date de sortie, nous savons d'ores et déjà que le titre aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Incarnez Olle, un garçon jeune mais courageux, appelé par le destin à s'aventurer dans les environnements inquiétants mais étonnants de Bramble pour sauver sa sœur des griffes des bêtes. Noyé dans l'univers tentaculaire qui l'entoure, vous devrez naviguer dans un monde sinistre peuplé de bêtes monstrueuses et dans l'obscurité contagieuse des bois. Déchiffrez l'ami de l'ennemi dans un voyage de suspense et de survie à vous couper le souffle... vous pouvez sauver votre sœur, mais pouvez-vous vous sauver vous-même ?