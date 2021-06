Bramble : The Mountain King - Un jeu d'aventure et d'horreur inspiré du folklore nordique annoncé sur Nintendo Switch

Inspiré par le folklore Nordique, Bramble : The Mountain King est le dernier projet en date de Dimfrost Studio dévoilé durant cet E3 2021. Attendu dans le courant de l'année 2022 sur divers supports dont la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ainsi que son histoire ci-dessous.

Dans Bramble : The Mountain King vous embarquerez pour un voyage dans un monde sombre. Un conte sur le voyage d'un jeune garçon à travers un pays mythique, pour retrouver sa sœur et surmonter ses peurs.



Les environnements et les créatures uniques sont inspirés de la nature, des fables et des contes de fées des pays nordiques.

Histoire :

Un garçon timide et sa grande sœur aventureuse s'échappent de leur maison la nuit et s'enfoncent dans une forêt voisine. Alors qu'ils explorent une ancienne ruine, le sol s'effondre soudainement et ils dégringolent à travers un gouffre vers le monde perdu et magique de Bramble.

Ensemble, ils explorent Bramble, et se lient d'amitié avec des esprits curieux et étranges. Cependant, les créatures qu'ils rencontrent ne sont pas toutes amicales. Les frères et sœurs sont pris par surprise lorsqu'un énorme troll les piège. Le troll enlève la sœur, laissant le jeune frère perdu dans le désespoir.

Sans sa grande sœur et son modèle, le garçon timide est perdu. Il doit trouver la force en lui afin d'affronter toutes les horreurs et les monstres qui l'attendent. Lorsqu'il entreprend ce voyage pour retrouver sa sœur, il découvre également une sombre malédiction qui a rendu le monde malade. Il se rend vite compte que quelque chose de dangereux est tapi dans les ombres sous les montagnes.