Bounty Battle invite les indés à la baston sur Nintendo Switch

Nicalis avait tenté l'expérience dernièrement avec Blade Strangers, Dark Screen Games se lance à l'assaut du jeu de baston réunissant des mascottes de jeux indépendants avec son titre Bounty Battle à destination de la Nintendo Switch et autres supports. Beat'em up réunissant 1 à 4 joueurs, pouvant incarner jusqu'à 25 personnages issus de jeux indés à succès, nous vous laissons ci-dessous un communiqué ainsi qu'un premier trailer de présentation, en attendant la sortie du titre cet été .

Bounty Battle est le jeu de combat indépendant ultime : il s'agit d'un jeu de combat en 2D regroupant tous vos héros préférés issus des meilleurs jeux indépendants comme Guacamelee!, Dead Cells, Darkest Dungeon, Owlboy et bien plus. Bounty Battle inclut 25 combattants venant de plus de 20 jeux indépendants. Chaque combattant possède son propre compagnon et ses propres capacités. Combattez à travers des niveaux inspirés des différents jeux jusqu'à 4 joueurs.

Les personnages proviennent des jeux suivants :

Guacamelee!

Dead Cells

Nuclear Throne

Axiom Verge

Oddmar

Battle Chasers Nightwar

EITR

Pankapu

Doko Roko

Blubber Busters

The Bug Butcher

Darkest Dungeon

Awesomenauts

Owlboy

SteamWorld Dig

Jotun

Death's Gambit

Super Comboman

Flinthook

Tower Of Samsara

Ruin Of The Reckless

Blocks That Matter

Caractéristiques de Bounty Battle :