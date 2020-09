Bounty Battle - Les héros de la scène indé se mettent sur la tronche dès maintenant sur Nintendo Switch

Les personnages phares de la scène indépendante ont également le droit de temps à autre de se défouler contre tout ce qui bouge, et c'est avec cette idée en tête que Bounty Battle a vu le jour. Disponible dès aujourd'hui sur diverses plateformes dont la Nintendo Switch, Merge Games et le studio Dark Screen Games sont fiers de nous présenter leur création dans le dernier trailer en date.

Bounty Battle est le jeu de combat indé ultime : opposez vos héros indés préférés dans ce nouveau jeu de baston 2D ! Des héros issus de jeux comme Guacamelee!, Darkest Dungeon, Flinthook, Dead Cells Axoim Verge, Owlboy et bien d'autres encore, s'affrontent dans ce jeu de combat effréné. Bounty Battle comprend plus de 25 combattants originaires de plus de 20 jeux indés différents ! Chaque combattant a son propre sbire et des aptitudes spécifiques. Combattez dans des niveaux inspirés des mondes d'origine des combattants avec jusqu'à 3 autres joueurs.