Boulder Dash Ultimate Collection - La licence arcade culte s'offre une compilation sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de licences rétro, vous avez sans doute déjà entendu parlé de Boulder Dash. Licence débutée en 1984, la licence va avoir le droit à une compilation sur Nintendo Switch dénommée Boulder Dash Ultimate Collection. Cette dernière comprendra les jeux suivants :

Attendu pour le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir un descriptif complet du jeu ci-dessous.

Description

Boulder Dash® Ultimate Collection se compose de deux jeux, Boulder Dash® 30th anniversary™ et le tout nouveau Boulder Dash® Deluxe™, avec un nombre total de plus de 400 niveaux totalement inédits !

Explorez une multitude de mondes uniques en incarnant Rockford™, le personnage principal du jeu. Chaque monde se compose de 20 niveaux avec des ennemis, des textures et des animations différents. Traversez les grottes en creusant dans le sable et en manipulant l'environnement à votre avantage. Évitez les chutes de rochers et utilisez-les de manière stratégique contre les créatures hostiles, collectez des pierres précieuses et faites la chasse aux meilleurs scores pour accéder à des mondes plus difficiles encore. En plus des mécanismes de base du Boulder Dash® original de 1984, vous avez maintenant accès à plusieurs outils utiles comme la possibilité de tout geler sur place ou d’utiliser la dynamite pours enlever un terrain normalement infranchissable.

Dans Boulder Dash® 30th anniversary™, il y a 10 personnages à débloquer et à choisir, tandis que dans Boulder Dash® Deluxe™, Rockford™ est entièrement personnalisable avec différents types de vêtements ; et une version réimaginée du modèle de 1984 !

Le Boulder Dash® original a été créé par Chris Gray et Peter Liepa et est sorti en 1984 sur Atari. C'est aujourd'hui l'une des franchises de jeux vidéo les plus anciennes ! Les créateurs ont également ajouté de nouveaux niveaux aux deux jeux pour que chacun puisse comprendre et ressentir leur vision du jeu.

Caractéristiques