Boti: Byteland Overclocked - Un plateformer 3D adorable attendu en début d'année sur Nintendo Switch

Inspirés de classiques de la plateforme 3D comme Super Mario Galaxy, les développeurs Purple Ray Studio proposent aux joueurs de découvrir Boti: Byteland Overclocked sur consoles après une première sortie sur Steam en 2023. Disponible à partir du 10 janvier 2025 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Sautez, Accélérez, Récupérez des objets ! Jouez en solo ou avec vos amis! Explorez cet adorable jeu de plate-forme en 3D en incarnant Boti, un bot de données attachant et courageux. Rejoignez Boti dans cette aventure et aidez-le à sauver son cybermonde, Byteland, des bugs et des virus!