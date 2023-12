Botany Manor fleurira au printemps 2024 sur Nintendo Switch

Uniquement décoratives pour certains, les plantes restent l'objet de beaucoup de passion pour bien des personnes. C'est cette passion qu'essaye de nous inculquer Balloon Studios et Whitethorn Games avec la sortie du jeu Botany Manor sur l'eShop de la Nintendo Switch. initialement annoncé pour une sortie courant 2023, le titre a besoin d'un peu de temps pour planter ses racines sur Nintendo Switch et sortira finalement dans le courant du printemps 2024 . En attendant, nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Botany Manor

La botaniste à la retraite Arabella Greene habite le domaine de Botany Manor. Après une longue carrière, elle a amassé une collection de plantes rares, oubliées depuis longtemps, qui nécessitent des recherches pour les aider à revivre. Incarnez Arabella et explorez le superbe manoir historique et son domaine pour chercher des indices dans ses notes, ses livres, ses affiches et les objets disséminés dans la résidence afin de déterminer les bonnes circonstances pour aider la flore à s'épanouir. Débloquez de nouvelles graines et plantez-les. Les objets interactifs de la propriété qui peuvent être tournés et retournés vous fourniront des informations qui vous aideront à résoudre chaque énigme de jardinage, à faire pousser les plantes et à découvrir leurs qualités mystérieuses.

Les principales caractéristiques de Botany Manor sont les suivantes :