Boomerang X - Le First Boomerang Shooter s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Développé par DANG! et édité par Devolver Digital, Boomerang X est un jeu original en vue FPS qui troque les armes traditionnelles pour un boomerang antique qui n'a rien perdu de son tranchant. Attendu pour le 8 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Boomerang X est un véritable ballet aérien. Catapultez-vous dans les airs et profitez de la puissance des créatures abattues en chemin pour ralentir le temps et découper frénétiquement les essaims d’âmes sombres à l’aide d’un boomerang parfaitement tranchant. Traverser ces lieux autrefois pleins de vie, que l’on a sacrifié pour y enfouir un terrifiant secret, implique d’affronter tous les dangers du Godpath et des royaumes oubliés qui en animent les profondeurs. Une seule mission : nettoyer les salles pour empêcher que tout ce qui se niche en dessous ne vous revienne à la figure.