Boomerang X lance très fort sa bande-annonce de lancement

Dernier titre original en date développé par DANG! et édité par les éditeurs fous de chez Devolver Digital Boomerang X le First Person (Boomerang) Shooter débarque sur Nintendo Switch. Pour fêter sa sortie et sa disponibilité immédiate sur l'eShop (au prix de 19,99euros) Devolver Digital ont mis les petits plats dans les grands (et les boomerangs dans les visages) dans sa bande-annonce de lancement.

Le titre y semble d'ailleurs aussi déjanté que son concept initial et semble pousser l'utilisation de cette arme originale jusqu'au bout de son concept avec notamment la possibilité de geler le temps ou encore d'utiliser ce boomerang comme un grappin.

Cette bande-annonce vous donne-t-elle envie de jouer à Boomerang X ?

Au plus profond de la forêt primaire abandonnée, des murmures étranges émanent de crevasses. Des flots noirs corrompent la pierre et menacent de se répandre à nouveau partout. L'antique outil à quatre pales vous appelle et vous offre ses pouvoirs d'un autre monde. Catapultez-vous dans les airs, décimez vos ennemis, ralentissez le temps et anéantissez des nuées d'êtres maléfiques, grâce à votre boomerang coupant comme un rasoir. Explorez des contrées jadis luxuriantes, qui ont été sacrifiées pour dissimuler un mythe, et plongez au cœur des royaumes déchus. Purgez ces zones de toute corruption et faites en sorte que le chaos rampant ne revienne jamais.

N'évitez plus les ennuis ! Foncez vers eux !

Votre boomerang est parfait pour décimer les hordes infernales, mais il sait faire mieux que ça : une fois que vous l'avez lancé, vous pouvez l'utiliser comme un grappin, pour vous projeter dans les airs. Ralentissez le temps pour vous déplacer et anéantir les ennemis qui vous entourent. Prenez-les par surprise, par-dessus, par-dessous, ou par-derrière ! Tout est une question de vitesse et seuls les experts du boomerang les plus agiles pourront survivre...

Des pouvoirs venus d'ailleurs !

Affrontez des forces d'un autre monde, avec un style ultracool. Enchaînez les éliminations de manière fluide pour obtenir des pouvoirs supérieurs — des pouvoirs qui vous permettront de vaincre facilement les créatures des profondeurs. Kaspidae compte sur vous !

Des créatures visqueuses !

Elles rampent, elles glissent et se faufilent depuis des crevasses... elles fondent sur vous depuis les cimes... et répandent des substances toxiques sur vous. Restez bien concentré, car le danger vient de partout. Dans tous les cas, ne restez jamais immobile : vous risqueriez de vous faire avaler...

Vengez un royaume déchu !

Combattez et explorez les ruines d'une civilisation anéantie par des créatures cauchemardesques et mettez un terme à leur funeste entreprise. Quelque part dans ces couloirs désolés se terre quelque chose, quelque chose qui répand la corruption... Parviendrez-vous à vaincre cette chose, à la fin ? Et qui vous dit que ce sera VRAIMENT la fin ?