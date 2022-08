Book Quest - Un nouveau jeu Aventure / RPG débarque sur Nintendo Switch

Attendu pour le 10 août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Book Quest est un nouvel Aventure/RPG du catalogue eastasiasoft. Proposé au prix de 6,99€, nous vous laissons découvrir à quoi ressemble cette nouvelle expérience qui sent bon le rétrogaming.

Incarnez le rôle d'un jeune homme, témoin du vol du grimoire magique de sa famille. Cela lui vaut une visite du fantôme de son grand-père qui l'enjoint à s'embarquer dans un dangereux voyage pour le récupérer. Explorez les contrées sauvages et les villes environnantes, recueillez des informations auprès des habitants, renforcez votre personnage avec de nouvelles armes et équipements, retrouvez les coupables qui ont volé le grimoire magique et levez le voile sur la vérité !

Book Quest est un RPG action aventure présenté en pixel art rétro proposant des scènes cinématiques et dialogues. Au cours de cette fantaisie médiévale, le gameplay alterne entre des perspectives en vue de dessus et à défilement latéral. Esquivez avec des roulades et exécutez des attaques au corps à corps, récupérez des objets clefs, résolvez des puzzles environnementaux, équipez de nouveaux équipements à mesure que vous progressez et vous engagez dans des mini-jeux uniques pour voyager entre les divers endroits de la carte. Cette aventure nostalgique convient à tous les âges, que vous soyez un joueur de la première heure qui se souvient encore des classiques du genre ou un néophyte qui découvre les ficelles.

Fonctionnalités :