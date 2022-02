Book of Demons s'offre une version boîte sur Nintendo Switch

Sorti depuis le mois d'avril 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Book of Demons s'apprête à s'offrir une seconde vie grâce à un partenariat entre Super Rare Games et 505 Games. Cette alliance signe la sortie du jeu en version physique à partir du 17 février 2022 sur la boutique de Super Rare Games. Disponible à 4000 unités au total, nous vous laissons (re)découvrir le trailer du jeu si jamais ce dernier vous fait de l'œil.

Book of Demons est un jeu hybride, entre hack & slash et jeu de cartes à constitution de deck, où c'est vous qui décidez de la longueur des quêtes. Abattez des cartes magiques et terrassez les armées des ténèbres dans les donjons de l'antique Cathédrale. Sauvez l'univers en papier de la funeste emprise de l'Archidémon lui-même !

Cartes et Deckbuilding

Book of Demons n'est pas un jeu de cartes, mais les objets, sorts et compétences sont tous représentés par des cartes. La stratégie consiste à adapter votre main à toutes les situations. Vous pouvez améliorer les cartes avec diverses runes aux bonus variés. Les cartes légendaires sont les plus puissantes, mais aussi les plus rares

Sessions sur mesure

Ici, c'est vous qui donnez le tempo. Le Flexiscope intégré au jeu vous permet de diviser vos parties en sessions de durées variables. Le moteur va jusqu'à analyser votre rythme pour prédire la durée de la prochaine session.

Mécaniques uniques

C'est par ses mécaniques de mouvement et de combat simplifiées que Book of Demons se démarque le plus. Souvent, le temps manque pour cliquer sur tous les obstacles (boucliers des monstres, sorts ennemis, poison, cartes abattues, etc.). Le timing, le choix des cartes et l'ordre d'exécution sont donc primordiaux.

Un hack & slash dans l'univers en papier

Book of Demons se déroule dans un monde contenu dans un livre animé.

C'est l'histoire d'une lutte du Bien contre le Mal, où il s'agit de sauver le monde face à l'ennemi suprême. Inspiré de l'atmosphère oppressante du premier Diablo, Book of Demons est autant un hommage qu'une parodie des grands classiques du genre.

Confort de gameplay

Book of Demons a été conçu dans un souci d'ergonomie. Les lieux d'intérêt sont indiqués et se dévoilent quand vous arrivez à proximité. Votre personnage laisse des empreintes de pas qui vous permettent de rebrousser chemin ou de reconnaître les chemins déjà empruntés sans passer par la carte.

Une difficulté relevée à haut niveau

En moyenne, il faut environ 10 heures pour terminer la campagne avec une classe, mais il en faut bien plus pour développer tout le potentiel d'un personnage et maîtriser les plus hauts niveaux de difficulté du mode Libre. Le mode Roguelike pousse plus loin le vice avec la mort permanente, les soins limités et encore plus d'obstacles.