Book of Demons disponible fin avril sur Nintendo Switch

Aventure hybride signée Thing Trunk mélangeant les genres hack & slash et jeu de cartes, Book of Demons vient de faire l'annonce de son arrivée sur Nintendo Switch. Disponible à partir du 30 avril sur l'eShop, l'éditeur 505 Games nous offre ce jour un trailer de présentation ainsi qu'un communiqué officiel à retrouver ci-dessous.

Book of Demons est un jeu de “construction de deck” qui rend hommage au genre du hack & slash avec une touche d’humour parodique. L’aventure proposée par le jeu revisite le conte classique de la lutte du bien contre le mal, où le héros doit délivrer le monde de la corruption. En brandissant des cartes magiques plutôt que des armes et en pourfendant l’armée des ténèbres dans des donjons générés de manière procédurale sous la Vieille Cathédrale, les joueurs devront élaborer des stratégies adaptées à leurs cartes. Ils pourront utiliser différents objets, sorts et compétences ainsi que divers bonus et améliorations pour remporter la victoire.

Développé grâce au moteur Flexiscope, Book of Demons donne aux joueurs le pouvoir de maîtriser pleinement leur temps de jeu. Ils peuvent diviser le jeu en sessions de n'importe quelle durée. Le jeu apprend de chaque session et s'adapte au temps de réponse des joueurs.

Caractéristiques du jeu :

Trois classes jouables avec leurs cartes spécifiques : Guerrier, Brigand et Mage

40 cartes avec des variantes magiques et légendaires par classe de personnage

Trois royaumes souterrains et des batailles de Boss épiques

7 familles de monstres avec plus de 70 variantes et des possibilités de personnalisation des traits et des mécaniques

Un mode “roguelike” pour les fans à la recherche d'un défi extrême

Quatre difficultés de fin de partie déverrouillables en mode Freeplay après avoir terminé la campagne

L’offre complète de toutes les cartes publiées

Un grand final surprise après avoir vaincu le maléfique Archidémon

Book of Demons a remporté plusieurs récompenses, notamment le prix du meilleur jeu indépendant au Year Top 10 Winner Indie DB 2017, le prix du meilleur design au Casual Connect Tel Aviv 2016, l’award du meilleur jeu indépendant aux Digital Dragons et un Pixel Award au Pixel Heaven 2016.

Classé PEGI 7, Books of Demons sera disponible le jeudi 30 avril sur Nintendo Switch™, PlayStation 4 et Xbox One au prix public conseillé de 24,99€.