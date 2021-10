Bonito Days - Une nouvelle expérience vous attend sur Nintendo Switch

Vous êtes-vous déjà demandé ce que pourrait donner la fusion des univers de NIGHTS et de Monkey Target ? Studio Somewhere a répondu à la question pour vous, et vous propose de découvrir son dernier jeu : Studio Somewhere. Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 14 octobre 2021, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Prenez votre envol et faites glisser votre poisson volant à travers plus de 20 scènes ensoleillées, dont les plages de Temaki Sands et les glaces scintillantes de Narwhal Station. Jouez à "Target Test" et faites atterrir votre poisson sur son objectif lointain, ou à "Sweet Rush", où les joueurs s'envoleront dans les airs, collectant des bonbons et découvrant des chemins cachés, tout en se relaxant au son d'une sélection de classiques oubliés de la pop urbaine japonaise. Caractéristiques : Une esthétique vibrante, nostalgique des longues journées d'été.

Des commandes de glisse et de roulement basées sur l'élan.

Un jeu facile à prendre en main et à jouer

Bande sonore originale et sous licence City-Pop japonaise.

Caractéris