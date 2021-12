Bonito Days s'offre une mise à jour ajoutant gratuitement de nouveaux stages et éléments de customisation

Disponible sur Nintendo Switch depuis le mois d'octobre dernier, Bonito Days est un petit jeu feel-good vous proposant d'explorer seul ou entre amis des environnements colorés sans prise de tête. Ce mardi 14 décembre , le titre va s'offrir une nouvelle mise à jour qui rajoutera gratuitement une dizaine de nouveaux stages, ainsi que quelques éléments de customisation. Pour en découvrir davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Retrouve la paresse et la tranquillité des journées d’été, en solo ou avec 3 amis maximum. Maîtrise ton élan en roulant et planant, et répands de bonnes vibes dans plus de 20 niveaux colorés dans 5 environnements baignés de soleil :

Les plages ensoleillées des Sables temaki

Le paysage urbain de Maple City

Les rapides bouillonnants des Chutes konichiwa

Les dômes scintillants de Station de narvals

Les bombes sucrées du Gâteau Valhallah

Le tout en 2 modes de jeu relaxant, « Test cible » et « Ruée sucrée ». Parcours le ciel pour récupérer des bonbons, attraper des bonus et découvrir des passages secrets, pour finir par un atterrissage parfait. Car le but n’est pas de gagner, mais de profiter du beau temps, d’une ambiance détendue et de jours relaxants, tant qu’ils sont là.