Bone Marrow - Un jeu de rôle qui vous apprend à compter sort cette semaine sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un petit jeu mêlant RPG et casse-tête à petit prix sur Nintendo Switch, Bone Marrow vient d'être annoncé par Ratalaika Games & HugePixel. Proposé à 4,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bone Marrow est à la fois un jeu de réflexion basé sur la logique et un jeu de rôle.

Le jeu consiste à combiner les nombres par paires, sachant que ces nombres sont aussi associés à des objets. Leur combinaison vous permettra de créer des armes, des boucliers et des potions plus efficaces qui augmenteront vos capacités d'attaque et de défense contre les monstres.

Mais tout faux pas aura des conséquences !

Si vous aimez les jeux de réflexion, l'esthétique médiévale et les gameplays simples et élégants, Bone Marrow est fait pour vous !

Caractéristiques :