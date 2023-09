Bluey - La série animée s'offre son premier jeu vidéo sur Nintendo Switch

La série animée Bluey pour enfants récompensée par un BAFTA et un Emmy Award vient tout juste d'annoncer la sortie de son premier jeu vidéo sur Nintendo Switch et supports concurrents. Sobrement intitulé Bluey : Le Jeu Vidéo, le titre sera disponible à partir du 17 novembre 2023 en versions physique et dématérialisée.

Plongez dans l'univers de Bluey dans cette aventure interactive en bac à sable, en naviguant dans des lieux emblématiques fidèlement recréés, dont la maison de Bluey, entièrement explorable pour la première fois. Participez à un jeu épisodique avec des activités inspirées des moments préférés des fans de la série, ainsi qu'un tout nouveau scénario en quatre parties créé en partenariat avec Artax Games, BBC Studios et les producteurs de la série à Ludo Studio.

Jusqu'à quatre joueurs peuvent incarner Bluey, sa sœur Bingo, sa mère et son père. Incarnez la Bluey qui sommeille en vous grâce aux mini-jeux de la série, tels que "Reste en l'air" et "le Xylophone Magique", et réalisez des activités pour gagner des récompenses dans le jeu, notamment de nouveaux costumes, des autocollants, des épisodes jouables et des lieux.

Le jeu est intégralement doublé en français. Plusieurs des musiques emblématiques de Bluey, créées par le compositeur Joff Bush, figureront sur la bande-son du jeu, ainsi que de nouvelles musiques créées par l'équipe de développement.

"Bluey : Le Jeu Vidéo" a été conçu dans un esprit de flexibilité, permettant aux fans de s'engager dans le jeu et de l'explorer à leur propre rythme, avec la possibilité de passer d'une quête à l'autre, d'une activité à l'autre et d'une exploration à l'autre à n'importe quel moment. Des fonctions de difficulté variable ont été incluses pour rendre le jeu accessible et amusant pour les enfants d'âge préscolaire et les fans plus âgés, notamment avec la possibilité d'afficher ou masquer l'interface utilisateur, des instructions écrites simples à l'écran et une voix off complète. Les joueurs pourront utiliser des mécaniques basées sur la physique pour manipuler des objets, interagir avec le monde qui les entoure, ajouter des défis supplémentaires aux mini-jeux et jouer librement dans le bac à sable d'activités.

Depuis son lancement en Australie en 2018, Bluey a connu une pléthore de succès critiques à domicile et à l'étranger, remportant récemment un BAFTA Children & Young People Award 2022 dans la catégorie internationale et décrochant son quatrième prix consécutif AACTA Best Children's Programme pour s'ajouter à un International Emmy® et à de nombreux prix pour l'artisanat et la production dans le monde entier.