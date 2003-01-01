Blueberry - Un plateformer narratif émouvant disponible sur Nintendo Switch
Avec toutes les annonces du Nintendo Direct on en oublierai presque les sorties annexes. Aujourd'hui nous nous penchons sur Blueberry. Proposé au tarif de 12,49€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Malheureusement le titre n'est pas proposé en français.
Blueberry est un jeu de plateforme narratif poignant qui vous invite à gravir la Tour de la Vie et à vivre le parcours d'une femme confrontée à l'amour, au deuil et à la découverte de soi.
RECONSTRUISEZ VOS SOUVENIRS
Incarnez Blueberry et revivez des souvenirs marquants, de l'enfance à la vieillesse, en reconstituant les fragments de son passé dans une histoire profondément émouvante qui explore les thèmes du traumatisme, de la résilience et du pardon.
FAITES DES CHOIX IMPORTANTS
Guidez le parcours de Blueberry en faisant des choix qui façonnent son évolution émotionnelle. Aidez-la à trouver la paix en gérant ses moments de déprime et en prenant des décisions qui favorisent sa guérison. Chaque choix influence son histoire et mène à des dénouements différents.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Gravissez la Tour de la Vie : Parcourez les différentes étapes de la vie de Blueberry dans un jeu de plateforme interactif qui combine exploration, résolution d'énigmes et reconstruction de souvenirs.
- Vos choix ont un impact : Faites face à des moments clés qui influencent le parcours émotionnel de Blueberry et mènent à de multiples fins selon la manière dont vous la guidez à travers son passé.
- Moments clés de la vie : Enfant, voler des biscuits et semer la pagaille dans la cuisine ; adolescente, se lancer dans des joutes verbales enflammées avec sa mère ; et adulte, embrasser les joies et les défis de la maternité.
- Profondeur émotionnelle et philosophique : Plongez dans une histoire émouvante qui explore les thèmes du traumatisme, de la maternité, du pardon et de l’impact des souvenirs sur l’identité.
- Art et atmosphère surréalistes : Un univers coloré et introspectif qui évolue au gré des émotions et des souvenirs de Blueberry, créant un voyage visuel à l’image de son paysage intérieur.