Blueberry - Un plateformer narratif émouvant disponible sur Nintendo Switch

Avec toutes les annonces du Nintendo Direct on en oublierai presque les sorties annexes. Aujourd'hui nous nous penchons sur Blueberry. Proposé au tarif de 12,49€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Malheureusement le titre n'est pas proposé en français.

Blueberry est un jeu de plateforme narratif poignant qui vous invite à gravir la Tour de la Vie et à vivre le parcours d'une femme confrontée à l'amour, au deuil et à la découverte de soi.

RECONSTRUISEZ VOS SOUVENIRS

Incarnez Blueberry et revivez des souvenirs marquants, de l'enfance à la vieillesse, en reconstituant les fragments de son passé dans une histoire profondément émouvante qui explore les thèmes du traumatisme, de la résilience et du pardon.

FAITES DES CHOIX IMPORTANTS

Guidez le parcours de Blueberry en faisant des choix qui façonnent son évolution émotionnelle. Aidez-la à trouver la paix en gérant ses moments de déprime et en prenant des décisions qui favorisent sa guérison. Chaque choix influence son histoire et mène à des dénouements différents.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES