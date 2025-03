Blue Wednesday - Musique et déprime s'invitent sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un point'n click avec une dimension jeu de rythme, Blue Wednesday devrait vous intéresser. Disponible depuis ce 27 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix standard de 14,99€, le titre est actuellement en promotion jusqu'au 9 avril. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Un jeu interactif où le joueur peut se déplacer à travers la ville et discuter avec différents PNJ, jouer du piano et interagir avec un grand nombre d'autres objets en étant dans la peau de Morris, le personnage principal. Les principaux éléments du jeu sont les mini-jeux et les aventures, ainsi que les cinématiques saisissantes qui se déclenchent aux moments clés du jeu et vous en apprendront plus sur l'histoire de Morris. Il existe plus de 20 mini-jeux qui aident le joueur à se plonger dans le jeu et à suivre le récit du personnage principal. Le jeu offre tout un éventail d'objets à collectionner et d'histoires des PNJ qui étofferont l'expérience de jeu.