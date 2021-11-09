BLUE REFLECTION Quartet - La compilation est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si vous avez apprécié BLUE REFLECTION; Second Light sorti en 2021 sur Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre que KOEI TECMO et Gust ont enfin mis à disposition des joueurs la compilation reprenant les 4 jeux de la série, disponible dès à présent sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Dénommée BLUE REFLECTION Quartet, nous vous laissons visionner sa bande-annonce de lancement ci-dessous.

À propos de BLUE REFLECTION

La série BLUE REFLECTION parle à travers différents supports des émotions et des liens créés par des étudiantes. La conception des personnages et la série sont supervisées par le célèbre illustrateur Mel Kishida. BLUE REFLECTION Quartet contient les quatre histoires sous un seul titre.

De nouvelles fonctions rendent la série plus accessible que jamais. L'accent mis sur l'environnement aide les débutants à comprendre les événements et fournit une vision plus complète aux fans.

BLUE REFLECTION

Un jeu sur console qui raconte comment une ballerine blessée utilise ses pouvoirs de Reflector magique pour se lier à d'autres et sauver le monde de différentes menaces. Les textures sont désormais en haute résolution et de nouveaux effets visuels, tels que l'eau miroitante, enrichissent le monde. L'expérience est encore améliorée par de nouvelles fonctions, telles que la sauvegarde automatique.

BLUE REFLECTION: RAY

Un anime racontant l'histoire de Reflectors magiques qui s'affrontent autour de leurs convictions et de leurs émotions.

Ce jeu condense l'histoire et les personnages principaux sont rendus en 3D.

Suivez Hiori et Ruka qui explorent le Common tout en revivant leurs souvenirs, jusqu'à une étudiante d'une autre académie qui tente de recréer le monde. Des nouvelles inédites enrichissent l'histoire de l'anime. Un prologue et un épilogue connectent ce titre aux autres histoires de la série.

BLUE REFLECTION: SUN

Un jeu mobile qui raconte comme un groupe d'étudiantes vivant dans un monde agonisant garde espoir en l'avenir.

L'histoire de SUN est devenue un jeu sur console en utilisant les systèmes de BLUE REFLECTION: Second Light pour recréer les combats mémorables du jeu original. 24 nouveaux événements de personnage ont été ajoutés à l'histoire principale. Le prologue et l'épilogue du jeu original connectent ce titre aux autres histoires de la série.

BLUE REFLECTION: Second Light

Un jeu sur console narrant l'histoire d'un groupe d'étudiantes amnésiques qui se retrouvent dans un monde étrange. Au fil de leurs aventures, elles doivent fouiller leurs sentiments, retrouver leurs souvenirs et découvrir la vérité sur ce monde.

Ce titre du projet BLUE REFLECTION est sorti en octobre 2021. Dans BLUE REFLECTION Quartet, il est enrichi de huit nouveaux personnages issus de RAY et SUN qui peuvent vous rejoindre au combat. Ils rejoignent également Yuzuki et Lime dans le Photo Mode ! L'expérience de jeu est améliorée par de nouvelles fonctions telles qu'une vitesse de combat accrue, des déplacements plus rapides en exploration et une avance rapide dans les événements.

Référence

Une base de données permet de mieux comprendre le monde de BLUE REFLECTION. Vous pouvez y consulter des tableaux chronologiques des principaux événements et les relations entre les personnages dans toute la série. Cet aperçu approfondi de l'environnement et des personnages des jeux les rendent bien plus passionnants !

Une galerie présente aussi les conceptions artistiques de Mel Kishida.