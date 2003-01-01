BLUE REFLECTION Quartet - KOEI TECMO annonce une compilation sur consoles Nintendo Switch

Vous avez peut être connu la licence BLUE REFLECTION sur Nintendo Switch en 2021 avec BLUE REFLECTION: Second Light, mais saviez-vous qu'il y avait eu 4 opus au total ? Si vous ne les connaissez pas, pas de panique, KOEI TECMO et le développeur Gust viennent d'annoncer la sortie d'un bundle sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et supports concurrents dénommé BLUE REFLECTION Quartet. Attendu pour le 30 juillet 2026 , il n'y aura malheureusement pas de sous-titres français de prévus.

Grâce à cette collection, les fans pourront redécouvrir les deux jeux de la série sortis sur consoles, ainsi qu’un portage console du jeu mobile BLUE REFLECTION: SUN avec un système de combat mis à jour, ainsi qu’un scénario résumant les événements de l’anime de 24 épisodes BLUE REFLECTION: RAY. BLUE REFLECTION Quartet est actuellement en développement en version numérique et sa sortie est prévue le 30 juillet 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®.

Cette série de RPG héroïques explore les liens profonds entre des étudiantes évoluant dans leur environnement scolaire et leurs formes magiques appelées Reflectors. Les joueurs ont découvert la série pour la première fois avec BLUE REFLECTION, sorti initialement en 2017. Le jeu suit les étudiantes Hinako, Yuzuki et Lime alors qu’elles font face à une menace imminente pesant sur le monde. Dans cette version Quartet, les fans redécouvriront cette histoire émotive sous un nouveau jour grâce à une amélioration HD des effets d’eau scintillante, des environnements et des personnages. De plus, plusieurs fonctionnalités absentes de la version originale, comme une vitesse de déplacement accrue et la sauvegarde automatique, ont été ajoutées afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Suite au premier titre, une série animée, BLUE REFLECTION: RAY, a été diffusée en 2021. Les fans pourront revivre l’histoire des étudiantes Hiori et Ruka dans BLUE REFLECTION Quartet avec de nouveaux modèles 3D des personnages principaux, ainsi qu’une courte histoire supplémentaire à débloquer en collectant des Fragments de Mémoire. Un prologue et un épilogue seront également ajoutés à l’histoire de l’anime afin de relier de manière cohérente les différents titres de la série.

Disponible de 2023 à 2024 en exclusivité sur PC et mobile, BLUE REFLECTION: SUN proposait une histoire complexe mettant en scène un protagoniste chargé de diriger une escouade, tout en gérant les problèmes personnels de chaque membre, et en combattant les Testa — des monstres nés des cendres. Pour la première fois, les joueurs pourront découvrir l’histoire de BLUE REFLECTION: SUN sur console avec un système de combat remanié basé sur celui de BLUE REFLECTION: Second Light. Les fans profiteront également d’un événement inédit pour le chapitre 24, ainsi que de dialogues exclusifs absents de la version originale, en plus d’un prologue et d’un épilogue reliant ce titre aux autres épisodes de la série.

Enfin, BLUE REFLECTION: Second Light, sorti en 2021, suit l’histoire de la protagoniste Ao Hoshizaki qui, avec ses camarades, affronte ses propres émotions tout en tentant de retrouver ses souvenirs perdus et de découvrir la vérité sur leur monde. Dans la version Quartet, huit nouveaux personnages jouables issus de BLUE REFLECTION: RAY et BLUE REFLECTION: SUN seront ajoutés aux combats, ainsi que des améliorations de confort telles qu’une vitesse de déplacement accrue et la sauvegarde automatique. De plus, les personnages bien connus Yuzuki et Lime, issus du premier BLUE REFLECTION, seront intégrés au mode photo aux côtés d’autres protagonistes, permettant aux fans de capturer des images de l’ensemble du casting.

BLUE REFLECTION Quartet introduira également une base de données « Reference », permettant aux fans d’approfondir leur connaissance de l’univers de la série, ainsi qu’une sélection d’illustrations du character designer et superviseur général Mel Kishida via la fonctionnalité « Gallery ».

BLUE REFLECTION Quartet est actuellement en développement et sa sortie numérique est prévue le 30 juillet 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®. Le jeu proposera des voix japonaises avec des textes en anglais uniquement.