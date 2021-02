Blue Fire : un jeu d'action-aventure original et stylé sur Nintendo Switch

Blue Fire est un jeu d'action-aventure qui, par certains côtés, s'inspire des premiers Zelda même s'il s'en distingue par sa forme plus sombre et son héros, un guerrier énigmatique... L'univers du jeu et le style singulier des graphismes sont d'ailleurs les atouts numéro un du titre même si sa réalisation semble aussi très réussie. En attendant de découvrir le jeu plus en profondeur et d'en faire le test, vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec notre vidéo des 15 premières minutes.

A noter que si vous avez commencé à jouer dès le lancement du jeu, depuis une mise à jour a modifié le gameplay du titre. Alors qu'au départ, le héros pouvait donner des coups d'épée horizontalement ou verticalement en appuyant sur X ou Y (voir ici) après la mise à jour, il ne reste plus qu'un seul coup (voir là.)

Blue Fire est actuellement disponible en téléchargement au prix de 17,99€ (au lieu de 19,99€ ) Son poids est de 17,5 Go .