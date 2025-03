BLUD s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Initialement sorti en juin 2024, #BLUD s'apprête à s'offrir une nouvelle vie cette année. Humble Games, Exit 73 Studios et Super Rare Games ont signé un partenariat pour porter ce massacre de zombie coloré en version physique sur Nintendo Switch. Ce sont 3000 unités qui sont attendues à partir du 13 mars 2025 dès 19h00 sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Massacrer des morts-vivants, c'est le quotidien de Becky Brewster, une lycéenne qui vient d'emménager en ville et qui descend d'une longue lignée de chasseurs de vampires. Débusquez les envahisseurs démoniaques sur les réseaux sociaux, et prenez des selfies avec les créatures des ténèbres pour analyser leurs faiblesses. Améliorez votre bonne vieille crosse de hockey, idéale pour démolir du monstre, et cultivez vos talents magiques grâce à des grimoires et des fournitures scolaires. Luttez contre les forces du mal aux côtés d'une ribambelle de personnages hilarants, et donnez une bonne leçon aux vampires qui tentent de semer la terreur à Carpentersville High !