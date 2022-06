Blossom Tales: The Minotaur Prince dévoile sa date de sortie estivale sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2017 sympathique mais un peu court, la licence Blossom Tales revient cet été avec un second épisode dénommé Blossom Tales: The Minotaur Prince. Attendu pour le 16 août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch et PC, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date de ce Zelda-like ci-dessous.

Profitez d'une "histoire dans l'histoire" alors que grand-père raconte les moments passionnants de l'incroyable aventure de Lily dans un hommage sincère aux jeux d'aventure classiques et aux films bien-aimés tels que "Labryinthe" et "The Princess Bride". Caractéristiques Une histoire principale passionnante et des quêtes secondaires intéressantes.

Un jeu d'action-aventure classique dans un environnement rétro en 2D.

Des dizaines de mini-donjons, de grottes et de lieux à découvrir.

Des choix qui influencent l'histoire et les événements.

Un large éventail d'armes et de capacités

Plus de 15 heures de jeu