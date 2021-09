Blossom Tales 2: The Minotaur Prince - La licence de Castle Pixel reprend du service sur Nintendo Switch

Après un premier épisode paru en 2017 et jugé bien trop court pour ceux qui ont adoré le parcourir, la licence Blossom Tales de Castle Pixel s'apprête à revenir en 2022 avec un second opus dénommé Blossom Tales 2: The Minotaur Prince. En attendant de découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau jeu indépendant, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Une terre ancienne. Une jeune héroïne. Des donjons remplis d'ennemis avec des énigmes à chaque coin de rue. Vous entrez dans la dernière chambre pour affronter un boss terrifiant, le Pirate unijambiste. Non, c'est un Panda Géant. NON ! Cette fois, c'est un cheval à bascule possédé. C'est au joueur de décider ce qu'il va affronter. "Notre équipe croit en la capacité des jeux à captiver en associant un gameplay amusant à une histoire mémorable", a commenté Rob Maher, responsable de la conception chez Castle Pixel. "Les jeux classiques en 2D qui nous ont fait grandir mettaient vos compétences à l'épreuve du début à la fin, et nous sommes également de grands fans des jeux qui vous permettent d'influencer l'histoire et le monde par vos choix. Blossom Tales 2 est notre lettre d'amour aux RPG d'action d'antan, mais il nous permet de combiner ce défi satisfaisant avec une interactivité délicieuse d'une manière que nous aimons jouer nous-mêmes". Gavin Price, PDG de Playtonic Friends, ajoute : "Nous sommes tous de grands fans des anciens titres Zelda et lorsque nous avons joué pour la première fois au premier Blossom Tales, nous avons été époustouflés par le cœur et le caractère que Castle Pixel a apporté à son jeu. Lorsque l'opportunité s'est présentée de travailler avec l'équipe pour étendre cette expérience et aider à donner vie au Prince Minotaure, nous avons sauté sur l'occasion."