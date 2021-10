Bloody Rally Show s'annonce en vidéo sur Nintendo Switch

Les éditeurs de chez Digerati viennent d'annoncer l'arrivée sur Nintendo Switch dès le 4 novembre prochain de Bloody Rally Show, un mélange entre jeu de course et roguelite développé par Kodo Linja. Dans ce jeu vous devrez à la fois piloter des bolides et vous débarrasser de vos adversaires...en leur tirant dessus... oui oui Bloody Rally Show va venir mixer jeu de tir et jeu de conduite en étant totalement codé pour être amusant à jouer. Cependant, les développeurs précisent bien que leur jeu n'est ni un jeu arcade ni un jeu de simulation et qu'il sera "facile à prendre en main mais difficile à maîtriser". Verdict sur ce mélange dans quelques jours, en attendant vous pouvez toujours visionner sa bande-annonce ci-dessous.





Bloody Rally Show est mélange unique de courses, de combats de voitures et de roguelite offrant une variété infinie de pistes, une campagnes avec une histoire dystopique, des missions, des défis et des dialogues générés de manière procédurale.



Pilotez des bolides maniables et techniques, sur une variété infinie de pistes générées de manière aléatoire et ou faites à la main par le développeur, ainsi que par la communauté, grâce à l'éditeur de circuit intégré.

Concourez pour la gloire contre les autres pilotes du Classement Steam.







Utilisez des armes et l'inertie de votre voiture pour combattre les autres pilotes dans des combats intenses.

Ajoutez des armes sur les circuits pour pimenter les choses et intensifier l'action.







Soigneusement réglée, la manipulation des voitures, basée sur la physique, se situe entre l'arcade et la simulation; facile à manipuler, difficile à maîtriser. Apprenez à manipuler et à drifter avec votre voitures sur différentes surfaces. Ressentez quand votre voiture perd ou reprend de l'adhérence et maitrisez-là! Devenez un expert et hissez vous au top du classement steam!