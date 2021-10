Bloodshore : le FMV à la sauce Battle Royale dévoile sa date de sortie

Le genre très populaire du battle royale s'apprête à conquérir de nouveaux territoires. Cette fois-ci c'est sous la forme des FMV (Full Motion VIdeo) qu'il s'apprête à débarquer avec Bloodshore, un film interactif dans lequel streamers, acteurs et condamnés à mort devront s'affronter à mort jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un.

Il vous faudra évidemment faire des choix draconiens dans cette aventure à embrochements comme le dictent les codes du FMV et comme le montre la bande-annonce du titre ci-dessous. Bloodshore sera donc disponible, pour 14,99 euros, sur Nintendo Switch dès le 3 novembre prochain . Vous reprendrez bien votre dose de Squid Game/battle royale mais cette fois-ci en FMV ?

Bloodshore est un film d’action présentant une Battle Royale télévisée entre des streamers célèbres, des artistes et des condamnés à mort. Entre vos mains, le sort de Nick, acteur sur le déclin qui se bat pour gagner un prix qui changera sa vie.



Les apparences sont trompeuses dans cette nouvelle saison de Kill/Stream, l’émission de téléréalité la plus hype de la planète. Nick percera-t-il le mystère de Bloodshore Island à temps ?



• 8 heures de vidéo au total, un record pour un jeu

• Chaque décision compte, et des retours visuels vous indiquent leurs effets

• L’évolution des relations est prise en compte et influence l’histoire

• Une histoire, plusieurs chemins et dénouements

• Par les producteurs de The Complex et Five dates