Bloodshed aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

L’éditeur Super Rare Games s’associe à Com8com1 Software et Headup afin de proposer une édition physique de Bloodshed sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Ce FPS survitaminé mélange habilement mécaniques de roguelite, esthétique rétro et action frénétique inspirée des “Survivors-like”. Le joueur devra affronter des vagues incessantes de créatures mortes-vivantes, gagner de l’expérience et améliorer continuellement ses compétences ainsi que son arsenal afin de survivre le plus longtemps possible.

Côté édition physique, les quantités seront encore une fois limitées selon les plateformes :

3000 exemplaires Standard Edition sur Nintendo Switch

1500 exemplaires Standard Edition sur PlayStation 5

Les précommandes ouvriront le 21 mai 2026 à 18h00 GMT (19h00 heure française) sur la boutique officielle de Super Rare Games.