BloodRayne ReVamped 1 et 2 - Le sang coulera à flot en novembre sur Nintendo Switch

L'heure est venue pour les deux premiers titres de la licence BloodRayne de débarquer pour la première fois sur consoles Nintendo. Proposés dans une version améliorée sur Nintendo Switch, BloodRayne ReVamped 1 et 2 viennent de confirmer leur sortie pour le 18 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et pour les allergiques aux dématérialisé, une version physique est actuellement en préparation du côté de chez Limited Run Games. En attendant les premiers trailers, nous vous laissons découvrir les premiers visuels des deux épisodes.

La série d'action horrifique à la troisième personne BloodRayne a permis aux joueurs de découvrir Rayne, une femme fatale brutale, à moitié vampire, qui parcourt le monde pour déjouer les plans des nazis, combattre les menaces surnaturelles et en apprendre davantage sur son héritage vampirique. Avec un protagoniste unique, des combats rapides, des pouvoirs vampiriques et une histoire qui s'étend sur toute la planète, BloodRayne et BloodRayne 2 offraient une expérience de jeu dynamique et viscérale. Apprécié par les fans et les critiques, BloodRayne est devenu un véritable phénomène multimédia, s'étendant aux jeux, aux bandes dessinées et aux films au début des années 2000.



Caractéristiques actualisées des éditions ReVamped :