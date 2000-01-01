BloodRayne: Definitive Collection débarque en version physique sur Nintendo Switch

Licence démarrée au début des années 2000 sur Gamecube et supports concurrents, BloodRayne s'est offert du sang neuf en 2021 avec la sortie des opus remaster rebaptisés "ReVamped". Si vous n'avez pas eu l'occasion de (re)découvrir la licence sur l'eShop, PRHound vient d'annoncer la sortie prochaine de BloodRayne: Definitive Collection le 29 juillet 2026 , une édition physique qui compilera les jeux suivants :

BloodRayne

BloodRayne 2

BloodRayne: Betrayal Fresh Bites

​Strictly Limited s'occupera de l'édition de la version physique, qui sera proposée en 2 éditions : Limited (39,99€) et Deluxe (59,99€).