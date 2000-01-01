BloodRayne: Definitive Collection débarque en version physique sur Nintendo Switch
Licence démarrée au début des années 2000 sur Gamecube et supports concurrents, BloodRayne s'est offert du sang neuf en 2021 avec la sortie des opus remaster rebaptisés "ReVamped". Si vous n'avez pas eu l'occasion de (re)découvrir la licence sur l'eShop, PRHound vient d'annoncer la sortie prochaine de BloodRayne: Definitive Collection le 29 juillet 2026, une édition physique qui compilera les jeux suivants :
- BloodRayne
- BloodRayne 2
- BloodRayne: Betrayal Fresh Bites
Strictly Limited s'occupera de l'édition de la version physique, qui sera proposée en 2 éditions : Limited (39,99€) et Deluxe (59,99€).
À propos de BloodRayne: Definitive Collection
La BloodRayne: Definitive Collection réunit BloodRayne: Terminal Cut, BloodRayne 2: Terminal Cut et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites dans un seul ensemble complet, offrant l’intégralité de la saga de l’emblématique héroïne dhampire, Rayne.
Les joueurs incarnent Rayne, une dhampire (mi-humaine, mi-vampire) et agente de la mystérieuse Brimstone Society, chargée de traquer des menaces surnaturelles à travers le monde. Tout au long de la trilogie, Rayne s’impose comme l’une des premières anti-héroïnes féminines du jeu vidéo, affrontant des forces occultes, des créatures monstrueuses et de puissants vampires, tout en faisant face à ses propres origines obscures.
La collection rassemble les versions les plus complètes et les plus abouties des jeux originaux à ce jour, améliorées pour les systèmes modernes grâce à de nouveaux correctifs offrant de meilleures performances, une stabilité accrue et une jouabilité optimisée. Avec des graphismes améliorés, une prise en charge des hautes résolutions, des textures retravaillées et des fonctionnalités modernes de confort de jeu, c’est la première fois que la trilogie est proposée dans une version aussi définitive. Mêlant action à la troisième personne, combats de type hack-and-slash, mécaniques de tir et plateformes 2D rapides, la série propose une expérience rétro-horrifique unique à travers différents styles de gameplay.
Des combats contre des menaces surnaturelles liées aux conspirations occultes nazies des années 1930, jusqu’à l’affrontement avec la propre famille vampirique de Rayne et, finalement, à un duel contre son père dans une forteresse mortelle, la saga BloodRayne offre une aventure vampirique sombre et riche en action à travers trois titres emblématiques.