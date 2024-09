Bloodless - Le Souls-like rétro 2D sortira début octobre sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux Souls de FromSoftware et les jeux au look rétro, Bloodless devrait vous intéresser. 3D Realms vient en effet de dévoiler un dernier trailer du jeu à retrouver ci-dessous, avec une date de sortie désormais confirmée au 10 octobre 2024 au prix de 14,99€. Nous vous laissons visionner ce dernier ci-dessous.

Dans Bloodless, vous avez renoncé à votre épée et juré de ne plus jamais faire couler le sang. Affrontez vos anciens alliés à leur désavantage en vous servant uniquement de vos mains nues pour les désarmer dans des combats violents et non mortels. Maîtrisez le compteur de coups et personnalisez votre style de jeu pour déclencher des attaques dévastatrices et mettre vos ennemis à genoux. Explorez le monde de Bakugawa, magnifiquement rendu en pixel-art, et battez-vous pour le libérer des griffes du Shogun Akechi et ramener la paix sur la terre que vous appeliez autrefois votre foyer.