Bloober Team travaille sur un nouveau jeu "projet M" pour une console Nintendo

Le PDG de Bloober Team, Piotr Babieno, vient de dévoiler dans une interview au média polonais Strefa Inwestorów, que cette équipe de développement spécialisée dans les jeux d'horreur (les trois jeux Layers of Fear, The Medium ou le remake de Silent Hill 2) travaillait actuellement sur un plus petit projet. Celui-ci, pour l'instant provisoirement nommé "Project M" est destiné aux plateformes de jeux Nintendo (Nintendo Switch ou la console qui lui succédera ?) et est développé en collaboration avec les "meilleurs créateurs de jeux au monde pour les plateformes Nintendo".

Doit-on voir dans cette déclaration le signe que Nintendo et Blooper travaillent main dans la main sur ce projet ? Doit-on esquisser l'hypothèse que ce mystérieux "Project M" pourrait être rien de moins que le très mystérieux "Emio" dévoilé plus tôt ? En attendant, voici les propos complets de Piotr Babieno pour vous faire une petite idée :