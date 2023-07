Bleach: Soul Resonance - Ichigo et ses amis sont de retour dans un nouveau jeu vidéo

Avis aux amateurs de Bleach, un nouveau jeu vidéo est actuellement en préparation. Dénommé Bleach: Soul Resonance, le jeu se présente comme un tout nouvel Action-RPG, attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC ainsi que sur consoles. En attendant de découvrir si la Nintendo Switch sera de la partie, nous vous laissons visionner le trailer du jeu développé par Black Moon Studio.

Lorsque nous réfléchissons à la conception du gameplay de Soul Resonance, notre objectif est d'offrir à chacun une expérience plus immersive et un goût unique de ce qui fait la particularité de ce jeu. C'est pourquoi "la méthode d'expérience de l'intrigue du théâtre en 3D et le gameplay de base de l'action à l'épée" constituent les fondements de Bleach : Soul Resonance.

Une fois le ton donné, nous avons essayé d'innover dans le gameplay en nous basant sur le Zanpakuto et les différences entre les utilisateurs - en transmettant le message derrière chaque personnage et chaque scénario, en apportant l'expérience de combats à l'épée réalistes et d'acier froid, et en permettant à tous les utilisateurs de jeux d'action de s'y mettre facilement.