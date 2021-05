Blazing Strike - Le jeu de combat rétro officialise sa sortie sur Nintendo Switch

Amateurs de jeux de combats rétro, Aksys Games vous invite à découvrir leur toute dernière annonce. Rendant hommages aux jeux de combat en pixel art d'antant, Blazing Strike vient d'être annoncé ce jour sur diverses plateformes dont la Nintendo Switch. Dévoilé initialement en 2019 par le développeur Rarebreed, En attendant les dernières vidéos officielles du jeu, nous vous laissons découvrir un aperçu datant de 2019, ainsi qu'un bref résumé du titre

Blazing Strike est attendu dans le courant du printemps 2022 sans plus de précisions pour le moment.

Blazing Strike propose un système à 4 boutons avec six attaques normales : coups de poing et coups de pied légers, moyens et lourds, ainsi que trois mouvements de défense : blocage, garde et parade. Un déclencheur d'urgence permet aux combattants d'exécuter des attaques et des mouvements rapides, mais son utilisation vide lentement le compteur d'urgence, plongeant le personnage dans un état de grognement temporaire. Cela permet aux joueurs d'exécuter des combos excitants tout en devant gérer le compteur d'affluence. Le jeu comprendra trois modes de jeu : Mode Histoire, Mode Arcade et Mode VS, avec entraînement, sparring et match en ligne via Persona AI, et jeu en ligne par GGPO.

