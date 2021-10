Blaze et les Monster Machines – Pilotes de Moteur City disponible sur Nintendo Switch

Série animée à retrouver sur Nickelodeon, Blaze et les Monster Machines s'offre sa première itération en jeu vidéo. Dénommé Blaze et les Monster Machines – Pilotes de Moteur City, le jeu est signé Outright Games et Nickelodeon et est actuellement proposé au prix de 39,99€ sur Nintendo Switch.

À vos marques, prêts, partez ! Fais la course avec Blaze et ses amis Monster Machines !

Des rues colorées de Moteur City à l'incroyable piste de cascades de Monster Dome, pars à la découverte du monde de Blaze ! Attache ta ceinture et prends le contrôle de Blaze, Pickle, Darington, Zeg, Starla, Stripes… et même de Crusher le tricheur ! Appuie sur le champignon et remporte le championnat, ou affronte jusqu'à 4 joueurs en écran partagé !

La fête ne fait que commencer. Tu peux mettre le turbo, déraper, sauter et réaliser des cascades sur des pistes incroyables comme le Rocher de l'Aigle, Stuntmania, et bien d'autres ! Utilise la clé à molette pour activer la compétence unique de ton personnage et surpasser tes adversaires. Personnalise Blaze et ses amis dans le garage. Et, grâce aux fonctions éducatives STEM et aux options de contrôle accessibles comme la conduite automatique, les jeunes joueurs apprendront avec plaisir tout en faisant la course pour la gloire ! INCARNE BLAZE et 6 autres héros dont Starla, Pickle et Crusher

FAIS LA COURSE CONTRE DES AMIS dans un mode en écran partagé à 4 joueurs

METS LE TURBO avec des bonus de vitesse, des améliorations et des compétences de personnage uniques

GAGNE LA COUPE lors du Grand Prix de Moteur City, au Monster Dome et sur de nombreux circuits

PROFITE DE LA CONDUITE AUTOMATIQUE avec des contrôles simples et facultatifs pour les jeunes joueurs