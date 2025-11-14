BlazBlue Entropy Effect X annoncé pour février sur Nintendo Switch

Après les jeux de baston 2D, Blazblue s'attaque au genre du roguelike avec la sortie de BlazBlue Entropy Effect X. Attendu pour le 12 février 2026 en version dématérialisée sur l'eShop et supports concurrents, nous apprenons qu'un partenariat a été signé entre PM Studios, les développeurs 91Act & Arc System Works ainsi que Maximum Entertainment France permettra aux joueurs de profiter du jeu en version physique à partir du 28 février 2026. Nous vous laissons découvrir pour l'occasion la bande-annonce du jeu ci-dessous.

BlazBlue Entropy Effect X est un jeu d'action roguelite qui se déroule dans l'univers de BLAZBLUE, avec de superbes graphismes en 2D, un système de combat aussi intense que stylé, ainsi que des commandes réactives et précises. Incarnez une série de personnages uniques tirés de la célèbre franchise BLAZBLUE et vivez une expérience phénoménale où l'action est reine.

Dans un lieu mystérieux appelé « le laboratoire », quelques scientifiques triés sur le volet tentent de sauver un monde au bord de l'effondrement. À ce jour, toutefois, leurs efforts restent vains et la responsable du site, le docteur Mercurius, continue de clamer que la fin est proche.

Dans une dernière tentative désespérée, ils mettent en place un projet d'étude des possibles visant à recueillir des fragments de possible, des données spéciales qui pourraient empêcher la destruction du monde.

Ces fragments dérivent dans la Mer des possibles, une dimension située entre les mondes, par-delà les frontières de la réalité.

Ace, notre protagoniste, est la seule personne capable d'explorer cette mer.

Avec l'aide des scientifiques du laboratoire, Ace en chaîne les plongées pour mener sa quête désespérée, jusqu'à ce que d'étranges visions l'assaillent et que son corps commence à changer.

Peu à peu, son esprit est envahi d'innombrables souvenirs et Ace commence à entrevoir la vérité qui se cache derrière ce monde en plein effondrement et derrière le projet lui-même…

“......la puissance de l'Azur.”