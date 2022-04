Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread - Un nouveau metroidvania disponible sur Nintendo Switch

Après une sortie en accès anticipé sur Steam, le titre de Allods Team dénommé Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Se présentant comme un metroidvania 2D, le titre promet aux joueurs entre autres une histoire complexes et des personnages à la fois colorés et irrévérencieux. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread est un jeu d'aventure en 2D à la Metroidvania inspiré des films d'action des années 80. Explorez et revenez sur vos pas dans un monde coloré de style bande dessinée, en utilisant vos talents de plateformes, votre intelligence pour résoudre des énigmes et un arsenal explosif d'armes et d'aptitudes pour sauver le monde !

IL EST TEMPS DE RÉUNIR L'ÉQUIPE !

Basculez entre quatre personnages jouables à la volée, chacun disposant d'aptitudes uniques qui vous aideront dans votre progression ! Faites tout péter avec le héros américain Jeff, canalisez la rage mortelle de Shura, mettez vos ennemis hors d'état de nuire avec l'Écossais cyborg Galahad, et aidez Vortex, qui manie le chakram, à reprendre son île.

EXPLOREZ UN MONDE À LA METROIDVANIA !

L'île du Dr Cread peut sembler tout droit sortie d'une carte postale, mais ce ne sont pas des vacances au soleil ! Explorez, revenez sur vos pas et tracez des routes non linéaires à travers de magnifiques niveaux interconnectés. Découvrez les secrets de biomes et de régions uniques comme les villages de la jungle, les prisons à flanc de falaise, les volcans et les temples antiques !

TERRASSEZ DES BOSS MONSTRUEUX !

Mettez votre courage à l'épreuve dans des combats de boss épiques contre des monstruosités hybrides, des robots géants, des ninjas cyborgs et autres sbires maléfiques, tous assoiffés de votre sang. Utilisez à fond les compétences et les armes des différents héros pour rester au sommet !

DÉCHAÎNEZ VOS ARMES ET VOS APTITUDES !

Surmontez les énigmes et les ennemis grâce aux aptitudes spéciales : faites tout péter avec le lance-grenades explosif de Jeff, atteignez de nouvelles zones avec le grappin de Shura, et déplacez-vous avec le téléporteur chakram de Vortex. Il vous faut plus de puissance de feu ? Cherchez de nouveaux modules pour améliorer votre arsenal !

SAUVEZ LE MONDE !

Déjouez les plans diaboliques du Dr. Cread dans une campagne pleine d'action de plus de 20 heures aux cinématiques entièrement doublées. Réunissez la Brigade BOUM, maîtrisez leurs compétences et prenez d'assaut l'île pour traduire cet odieux ennemi et sa légion en justice, une bonne fois pour toutes !