Blasphemous - Du nouveau contenu gratuit en approche, et une suite directe confirmée pour 2023

Si vous avez apprécié le jeu Blasphemous paru en 2019 sur Nintendo Switch, The Game Kitchen vient de dévoiler de nouvelles informations sur l'avenir de la série. En premier lieu, une suite directe (sans nom actuellement) est en préparation et devrait sortir sur consoles et PC dans le courant del'année 2023. Enfin, la toute dernière mise à jour gratuite du jeu Blasphemous a également été révélée. Cette dernière se nomme Wounds of Eventide, et débloquera notamment la vraie fin du jeu.

Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons enfin commencé à travailler sur une suite de Blasphemous. La communauté a montré tellement d'amour pour le premier jeu et nous sommes impatients de partager plus dès que nous le pourrons ! Les nouveaux débuts signifient aussi de nouvelles fins, et Wounds of Eventide est exactement cela, c'est le dernier volet du Blasphemous original et nous espérons que les gens aimeront jouer au nouveau contenu autant que nous avons aimé le créer.

Si Blasphemous vous fait de l'œil, sachez qu'il est actuellement en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€ contre 24,99€ habituellement.

Source : Nintendo