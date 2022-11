Blade of Darkness - Un classique action-aventure fantasy de retour sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2001, Blade of Darkness est de retour sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis ce 24 novembre 2022 grâce à PQube. Proposé actuellement au petit prix de 7,49€ j usqu'au 31 janvier 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif complet du jeu, accompagné d'un trailer.

Une nouvelle menace pèse sur les royaumes centraux. Les frontières protégées par les vaillants chevaliers du roi ne sont plus sûres. De redoutables clans orcs, plus nombreux que jamais, rôdent sur toutes les routes. Les fiers peuples nomades des steppes sont sur le qui-vive, car des bêtes étranges rôdent dans les ténèbres. Même les robustes nains, cachés dans leurs palais souterrains, ne semblent pas à l'abri de la menace : dans les méandres inextricables des galeries de leurs mines, une armée impie de créatures maléfiques avance inexorablement.

Le Chaos s'empare du Monde. Seuls les plus anciens se souviennent des exploits d'un héros et de quelques guerriers qui, en d'autres temps, ont combattu et vaincu ces forces du Chaos. Ianna, la mère de tous les êtres vivants, a donné au héros une puissante épée pour l'aider à progresser dans les abysses et vaincre le mal. Mais c'était il y a bien longtemps... Un nouveau héros doit se dresser, un élu digne de brandir l'épée pour détruire l'ennemi... cette fois pour toujours.

Un Univers fantastique gothique richement détaillé

Combattez des orcs, des trolls, des golems, des démons, des squelettes et de nombreuses créatures maléfiques. Partez explorer des tombeaux infestés de pièges, des forteresses de glace, des montagnes hostiles, des déserts traitres, des temples et des palais maudits.

Des environnements interactifs

Détruisez les objets du jeu avec du feu ou avec vos poings, tout en résolvant des énigmes et en désarmant des pièges qui combinent physique, systèmes hydrauliques et pièges mortels !

La renaissance d'un jeu qui a défini le genre

Nous sommes heureux de ranimer la flamme de “Blade of Darkness”, un classique qui, à l'époque de sa sortie, a inspiré de nombreux jeux du genre action-aventure par son approche du combat.