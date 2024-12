Blade Chimera - Le Metroidvania Cyberpunk sortira mi-janvier 2025 sur Nintendo Switch

Dévoilé en novembre 2023 à l'occasion d'un Indie World, Blade Chimera est resté relativement discret depuis. Un peu plus d'un an après son annonce, Team Ladybug revient pour nous communiquer la date de sortie de ce metroidvania à l'ambiance cyberpunk. Le titre sera officiellement disponible à partir du 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch et steam. Nous vous laissons pour l'occasion découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Histoire de Blade Chimera :

Tout a commencé avec l'apparition soudaine d'une terrifiante horde démoniaque. Les humains ont combattu ghoules et fantômes dans ce qui sera plus tard connu comme la "Guerre des Démons", un conflit qui a changé le monde à jamais. Trente ans plus tard, grâce à leur expertise dans la lutte contre les démons, un groupe religieux appelé l’"Union Sacrée" a établi un petit mais stable bastion de survivants…

Dans Blade Chimera, vous incarnez Shin, un chasseur de démons amnésique, qui forge un partenariat inhabituel avec Lux, une magnifique démone capable de se transformer en épée et de manipuler le temps. Partez en quête pour découvrir ce qui est arrivé à vous et à vos proches, affrontez des combats brutaux contre d’effroyables démons, explorez un monde corrompu et dangereux, et récupérez ce qui vous appartient.

Caractéristiques du jeu :