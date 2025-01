Blade Chimera - Le Metroidvania Cyberpunk est disponible sur Nintendo Switch

Un peu plus d'un an après son annonce, le studio Team Ladybug est fier de proposer aux joueurs son nouveau titre Blade Chimera. Disponible depuis ce jeudi 16 janvier , le jeu est présenté comme un Metroidvania à l'ambiance Cyberpunk. Proposé sur l'eShop au prix de 19,50€, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

Vous incarnez Shin, un chasseur de démons qui a perdu la mémoire,

et vous explorez le monde pour vaincre les ennemis qui se dressent devant vous, avec à vos côtés votre « épée démon », la forme prise par le démon dénommé « Lux », qui possède le pouvoir d'interférer avec le passé. Vos souvenirs de votre femme et de vos amis disparus, ainsi que de vos « compétences », vous reviendront peu à peu. Ce faisant, Shin pourra alors à sa guise changer la forme de l'« épée démon » et devenir plus fort, ce qui lui permettra d'explorer les quatre coins du monde hostile qui l'entoure.

Histoire :

Dans un futur proche, les humains se retrouvent confrontés à des monstres difformes et autres yōkais venus tout à coup de nulle part, et ces combats marquent alors le début de ce qu'on appellera la « guerre des démons ».

Trente ans ont passé, et des êtres humains ont survécu, notamment grâce à « l'Union sacrée », une organisation religieuse qui possédait les moyens de combattre les démons.