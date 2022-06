Blackguards 2 - Le RPG de Daedalic Entertainment est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de RPG pour cet été, Daedalic Entertainment rappelle aux joueurs que le jeu de rôle noir et mature Blackguards 2 est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis ce mercredi 15 juin 2022. Proposé au prix de 11,24€ durant 1 mois, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous; accompagné d'un descriptif détaillé.

Choisissez votre style de jeu : que vous soyez un monstre de première ligne, mage ou combattant à distance, l'évolution de votre personnage est entre vos mains. Toutes vos actions auront des conséquences, alors pesez chacune de vos décisions avec sagesse. La mort vous guette peut-être déjà.

Trois ans ont passé depuis la conspiration du comte Urias. Les vainqueurs des Neuf Hordes s'en sont allés depuis longtemps, mais la vie a continué son cours à Aventuria. Cassia, jeune femme de sang noble, n'a qu'un seul objectif en tête : accéder au trône du requin à tout prix, fût-ce pour un jour seulement.

Malheureusement pour elle, deux problèmes viendront lui barrer la route. Le premier est qu'elle est emprisonnée dans un donjon, le deuxième est qu'il y a déjà un homme sur ce trône : Marwan. N'étant pas très à cheval sur la diplomatie ni sur la politique, elle a choisi une méthode plus... radicale. Elle prévoit de s'évader de prison et de renverser Marwan afin de revendiquer le trône. Pour mener ses plans à bien, il lui faut des alliés puissants. Il lui faut recruter une armée de mercenaires et rallier les vainqueurs des Neuf Hordes à sa cause.

Ça semble infaillible, non ? Et pourtant faut-il être ingénieux pour s'évader du donjon, et faut-il être téméraire pour rallier et diriger les pires ordures du royaume.

Caractéristiques