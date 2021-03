Black Legend - La brume aliénante prendra place fin mars sur Nintendo Switch

Les amateurs de Tactical-RPG seront aux anges en ce mois de mars 2021. Le titre Black Legend signé Warcave vient d'officialiser sa date de sortie pour le 25 mars 2021 . Proposant le sous-titrage en français, nous vous laissons découvrir sa fiche complète ci-dessous, accompagnée du dernier trailer du jeu en date.

Menez une escouade de mercenaires dans la ville maudite de Grant et apportez votre aide à des résistants survivants qui luttent contre un culte mortel de fanatiques. Dissipez la brume qui nappe les rues et frappé de démence la population dans ce JDR stratégique au tour par tour captivant qui revisite l'Histoire.

Explorez les rues en ruines de Grant, une ville du XVIIe siècle possédant une architecture similaire à celle des Lowlands, au sud de l'Écosse. Aidez la résistance dans sa lutte contre les cultistes de Mephisto.

Découvrez l'histoire de Mephisto, un dangereux alchimiste ayant conçu une brume aliénante qui recouvre la ville tout entière.

Combattez à l'aide d'une alchimie matérielle se basant sur l'ancien concept de la théorie des humeurs. Maîtrisez les quatre instabilités différentes et combinez-les dans des attaques catalysées pour infliger de lourds dégâts aux ennemis !

Débloquez 15 classes jouables disposant chacune de compétences uniques à apprendre et de différents équipements. Maîtrisez-les, trouvez leur synergie avec d'autres unités et devenez le libérateur incontesté de Grant !

Personnalisez votre expérience. Les amateurs d'histoire pourront profiter d'un périple tranquille et les autres d'un défi complexe qui punit chaque erreur.

Notre libération dépend de vous.

Ne nous abandonnez pas !

Caractéristiques :