Bit.Trip : L'intégralité de la saga disponible sur Nintendo Switch.

Pour Noël , Choice Provisions nous gâte et vient de sortir l'intégralité de la saga de Runner Bit.Trip. Au nombre de 6 épisodes ils actuellement en promotion au prix de 4,49 euros chacun ( jusqu'au 24 janvier , date à laquelle la promotion prendra fin , le prix passera à 4,99 euros par épisodes). Pour ceux qui voudraient découvrir la saga dans l'ordre chronologique au fil de ses différents épisodes, en voici une liste chronologique avec en prime leurs bandes-annonces :

Bit.Trip Beat :

Bit.Trip Core :

Bit.Trip Void :

Bit.Trip Runner :

Bit.Trip Fate :

Bit.Trip Flux :

Suivez le célèbre CommanderVideo tout au long de son voyage. Tapez dans les blocs et éliminez les boss dans BIT.TRIP BEAT , le jeu fortement inspiré de Pong qui a introduit notre héros dans le monde. Le voyage continue dans BIT.TRIP CORE : maniez un laser quadri-axial et faites exploser les blocs pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Dans BIT.TRIP VOID , contrôlez un vide noir en expansion et parcourez les composantes de l'esprit humain, du sur-moi au ça, en prenant garde de ne pas perdre la tête en chemin. BIT.TRIP RUNNER est basé sur le gameplay rythmé, avec 50 niveaux de jeu de plateforme. Ensuite, affrontez la Source sinistre dans le shoot'em'up de BIT.TRIP FATE , avant de boucler la boucle dans BIT.TRIP FLUX , l'ultime aventure de la série combinant brillamment tous les éléments du jeu que vous adorez.

Happy holidays! All six original BIT.TRIP games are available NOW on Nintendo Switch! https://t.co/xhR1yW7aCqhttps://t.co/riV3o81rSrhttps://t.co/JdAi25Xt4thttps://t.co/4NsDgk9SZohttps://t.co/9pNLuHbFxwhttps://t.co/fUnC9wu4De pic.twitter.com/yISkOvJlgD