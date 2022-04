Bit Orchard: Animal Valley - Occupez-vous de votre verger dans une nouvelle aventure bien rétro sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur vous êtes un amoureux des jeux de simulations de vie type Harvest Moon et que vous commencez de plus en plus à dire "les jeux vidéo c'était bien avant", pensez à rester à l'affut de la sortie de Bit Orchard: Animal Valley cette semaine sur l'eShop de la Nintendo Switch. Vous proposant de prendre possession d'un verger, vous contrôlerez un personnage qui devra s'occuper de son terrain et dénicher de nombreux secrets, le tout dans une ambiance rétro typique de la Game Boy. Disponible à partir du 22 avril , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous/

AMÉLIOREZ VOTRE VERGER

Vendez vos pommes pour gagner de l’argent et améliorer votre verger. Agrandissez votre terrain et trouvez de nouveaux secrets. Qui sait, peut-être que vous vous ferez de nouveaux amis en cours de route...



GRAPHISMES RÉTRO

Profitez d’un voyage dans la mémoire, avec des graphismes 2D stylisés, ressemblant à de vieux titres. Si vous aimez les jeux de pixel art, vous ne devriez pas hésiter à essayer ce jeu charmant.



MUSIQUE CHIPTUNE

Vous entendrez quelques airs accrocheurs pour améliorer votre aventure. Vous pouvez passer d’une piste à l’autre, chaque fois que vous retournez dans votre chambre, pour un repos bien nécessaire.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES Commandes simples

Pas de murs invisibles (seulement visibles)

Grande valeur de relecture

Un lapin de compagnie

Graphismes 2D stylisés

Piste musicale incroyable