Bishoujo Battle Mahjong Solitaire - Les filles se mettent au mahjong sur Nintendo Switch

Mais jusqu'où iront Eastasiasoft et ZOO Corporation ? Nouvelle création mêlant jeunes femmes aux formes généreuses et jeux divers, Bishoujo Battle Mahjong Solitaire s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Reprenant les règles du Mahjong, un jeu hélas trop peu connu en Occident, le titre sera officiellement disponible à compter du 22 juillet 2021 au prix de 5,99€.

Mettant en vedette 10 mecha musume et filles armées de l'univers du jeu de stratégie japonais "Rick G Earth", Bishoujo Battle Mahjong Solitaire offre une expérience décontractée et hautement rejouable basée sur les règles classiques de correspondance des tuiles. Tous les trois niveaux franchis, de nouvelles tenues sont découvertes et débloquées pour chaque personnage, qui peuvent ensuite être consultées à tout moment dans le séduisant mode Dressing Room.

La version console de Bishoujo Battle Mahjong Solitaire est portée et publiée par Eastasiasoft Limited. Les prix numériques sur Nintendo Switch et PlayStation 4/PlayStation 5 seront fixés à 5,99 $US/5,99 €/600 yens, avec une réduction supplémentaire de 20 % pour le lancement sur l'eShop.