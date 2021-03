Bishoujo Battle Cyber Panic dévoile ses charmes sur Nintendo Switch

Dans la catégorie "jeu coquin, mais pas trop", EastAsiaSoft revient en ce mois de mars avec un nouveau titre à destination de la Nintendo Switch : Bishoujo Battle Cyber Panic. Proposant un mélange action / puzzle typique des jeux arcades japonais, le titre vous demandera de découvrir segment par segments les images de diverses héroïnes, tout en prenant soin d'éviter les différents obstacles qui se tiennent sur votre route.

Proposé en précommande au prix de 5,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer officiel ainsi qu'un descriptif ci-dessous. Bishoujo Battle Cyber Panic sera officiellement disponible le 11 mars 2021 .

Inspiré des jeux d'arcade sexy du Japon des années 90, Bishoujo Battle Cyber Panic! vous ouvre les portes d'un sous-genre aussi facile à apprendre qu'amusant à maîtriser. Commencez chaque niveau bourré d'action avec une silhouette de fille en arrière-plan et esquivez les ennemis tout en traçant des lignes qui se coupent pour dévoiler méthodiquement l'image entière.

Dans ce jeu qui alterne entre risque et récompense, imposez-vous tout en esquivant ennemis et balles qui traversent votre chemin. Serez-vous contraint de vous retrancher dans de plus petites zones latérales ou marquerez-vous un bon score en coupant le territoire ennemi ? Récupérez des améliorations, débloquez des images entières de la galerie et partagez vos victoires en ligne dans le classement général !

Caractéristiques :